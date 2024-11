Caputi a Lazionews24: «Baroni come Maestrelli? Difficile fare paragoni, ma...»

Le parole di Massimo Caputi in esclusiva a Lazionews24: «Nei successi della Lazio c’è tanto merito di Baroni quanto di Lotito»

Massimo Caputi ha parlato in esclusiva a Lazionews24 del momento dei biancocelesti. Di seguito un estratto delle sue parole.

La Lazio, nonostante lo scetticismo iniziale all’arrivo di Baroni, ha cominciato la sua stagione in maniera netta e prorompente. Ti chiedo, alla luce di quello che sta accadendo, questo avvio perfetto può considerarsi più la vittoria di Baroni o addirittura di Lotito, visto che il presidente punta molto sul tecnico toscano?

«Beh direi senza dubbio sia di Baroni che di Lotito, il quale ha messo al servizio del suo tecnico una squadra forte e competitiva, che sta ottenendo risultati importanti che sono sotto agli occhi di tutti. E’ una vittoria per entrambi perchè hanno capito ,nei rispettivi ruoli, quali erano i punti principali su cui lavorare e lo hanno e lo stanno facendo benissimo».

L’opinione sportiva accosta la figura di Baroni a quella di un altro grandissimo ex quale Tommaso Maestrelli. Secondo te in cosa si somigliano i due e se a tuo modo di vedere è un rischio per l’ex tecnico del Verona questo paragone cosi pesante e importante, oppure una carica in più per far meglio? Se non a Maestrelli a quale tecnico ex Lazio associ a Baroni?

«E’ difficile poter fare accostamenti, anche perchè ogni persona ha un suo tipo di carattere. Maestrelli è stato una figura storica per la Lazio e fondamentale e con il suo lavoro ha permesso al club di vincere poi lo storico scudetto del 1974,. Baroni è stato bravissimo a creare un feeling importante con la squadra e a far ricredere gli scettici, i quali puntano specialmente i tifosi troppo facilmente al fatto che un allenatore per essere bravo deve essere per forza un grande nome che ha vinto quando per ogni realtà non è cosi. Entrambe le due compagini hanno in comune la personalità e il carattere determinante trasmesso da entrambi i tecnici».

