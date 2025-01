Caressa contro Thiago Motta: «In confusione totale tra campo e comunicazione. Ecco cosa hanno bisogno i giocatori»

Caressa critico su Thiago Motta: «L’allenatore è in confusione totale». Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport sul tecnico della Juventus

A Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato il momento della Juve di Thiago Motta. Le sue parole sui bianconeri non senza qualche polemica.

CARESSA – «Thiago Motta è in confusione totale. Non sta eccellendo in comunicazione e anche il fatto dei 7 capitani lo dimostra. I due terzini erano due che hanno giocano punta. Va bene tutto, ma in campo i giocatori hanno bisogno di riferimenti, molti giocatori non si stanno trovando. Sono i giocatori che si devono adattare o un allenatore deve adattare il suo gioco?».