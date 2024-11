Carnevali: «Roma? Al momento penso solo al Sassuolo, con la famiglia Squinzi il lavoro è straordinario»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sulle voci di un interesse della Roma nei suoi confronti

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato nel corso del programma Barba & Capelli su TRC. Il dirigente dei neroverdi ha parlato anche dei rumor che lo vogliono vicino alla Roma: di seguito le sue parole.

ROMA – «Leggo anch’io queste notizie ed è chiaro che ti gratifica perché la Roma è una società importante, ma oggi tutto quello che riguarda me è concentrato sul presente e non sul futuro e ad oggi penso solamente al Sassuolo Calcio».

SASSUOLO – «Se ho mai pensato di fare altro? Finché non c’è nulla di concreto non ci penso. Qualcosa c’è stato, anche qualche opportunità importante, ma non ho mai avuto recriminazioni. Rapporto con la famiglia Squinzi? È un rapporto straordinario, c’è un legame particolare che è iniziato da quando c’era il dottor Squinzi e la dottoressa Spazzoli, ora ci sono i figli e c’è grande continuità, con la voglia di crescere. Molti pensavano a cosa potesse succedere con il Sassuolo in B, nulla, perché il desiderio di Marco e Veronica era di ripartire subito con voglia. Lavorare con delle prospettive è la forza di questa società. Il fatto di essere campioni d’Italia con la Primavera è una cosa straordinaria, vuol dire che il lavoro portato avanti in questi anni è straordinario»