Casadei Torino, il giocatore ha firmato: presente anche il manager Facchinetti, cos’è successo – FOTO 

Casadei Torino, il giocatore ha firmato coi granata, presente anche il manager Facchinetti, ecco le parole del procuratore e cos’è successo oggi in sede

(Lorenzo Bosca – Inviato alla sede del Torino Football Club) Ora sì, possiamo dirlo senza ricorrere all’utilizzo del condizionale: Cesare Casadei è un nuovo calciatore del Torino Football Club. Il centrocampista si trasferisce in quel del Piemonte, diventando (dopo il macedone Eljif Elmas) a tutti gli effetti il secondo rinforzo di mister Paolo Vanoli nella sessione di calciomercato invernale targata 2025.

Nato a Ravenna il 10 gennaio del 2003, ma cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, Casadei è approdato questo pomeriggio in Italia con un biglietto di sola andata direttamente da Londra. Dal 2022, seppur con le esperienze in prestito tra Reading e Leicester di mezzo, era infatti un tesserato del Chelsea. ‘Era’, appunto, perchè da oggi nel futuro del ventiduenne romagnolo c’è solo e solamente il granata.

Arrivato a bordo di un suv bianco opaco alle 21 in punto ai piedi della nuova sede del Torino di Via Viotti 9, l’atleta ha completato in poco più di un’ora tutte le procedure burocratiche del caso. Al momento della firma era presente con lui anche una nutrita delegazione del suo staff, tra cui il cantante e conduttore televisivo (da circa due anni a capo dell’agenzia Epic Sport Italy) Francesco Facchinetti.

Cesare Casadei (a destra) e Francesco Facchinetti (a sinistra) a Torino

Interpellato da CalcioNews24 all’uscita dal palazzone in stile razionalista che trova ubicazione nel centro della città, Facchinetti ha ironizzato sorridente: «Se sono felice? Prima andiamo a mangiare, poi parleremo di tutto!». Con lui – naturalmente – lo stesso Casadei, reduce con ogni probabilità da una sessione di shooting fotografico e dalla compilazione della documentaristica di turno. Ora il condizionale non serve più: Casadei è del Torino e non c’è trattativa che tenga.