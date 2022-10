Caso Lukaku, arrivano le scuse del Sun: il lungo messaggio del tabloid

Caso Lukaku, arrivano le scuse da parte del Sun all’indirizzo dell’attaccante belga: il lungo messaggio

Romelu Lukaku fotografato mentre fuma una sigaretta elettronica. Questa la fake news lanciata dal SunSport, che si è poi scusato così con il bomber dell’Inter:

IL MESSAGGIO– Oggi abbiamo pubblicato una foto e una storia errate su Lukaku sul nostro sito web. Ci è stata fornita l’immagine da un’agenzia che aveva erroneamente identificato il signor Lukaku, ma ci assumiamo la piena responsabilità del nostro errore nel non aver eseguito i controlli necessari. Adotteremo le misure appropriate per evitare che questo tipo di errore si ripeta. Porgiamo le nostre più sincere scuse al signor Lukaku.