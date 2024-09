La sorella di CR7 contro Cassano: «Un POVER’UOMO! Ex calciatore? Al massimo un RACCATTAPALLE!»

Le parole della sorella di CR7 contro Cassano, dopo le sue accuse nei confronti del fratello di non saper giocare a calcio

Non le manda a dire Elma Aveiro, sorella dell’ex Juve Cristiano Ronaldo che, ancora una volta, è stato preso di mira da Antonio Cassano. L’ex attaccante barese ha infatti espresso nuovamente in modo molto colorito il suo pensiero sull’attaccante dell’Al-Nassr, «Ronaldo è sempre stato un esterno sinistro, ma se lo metti tra gli attaccanti non sa giocare a calcio. Ho fatto 900! Adesso faccio 901! Non me ne frega una m… Fai pure 3000 goal, non me ne frega un c…». La replica non si è fatta attendere.

«Una persona si sveglia con queste cose. Non conosco questo pover’uomo e neanche mi interessa. Ma gli dico solo una cosa, se non sa giocare e ha segnato 900 gol, immagina se sapesse giocare» e poi ancora: «Dicono che fosse un giocatore di calcio, penso che si siano sbagliati, in realtà era un raccattapalle».