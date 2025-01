Cassano durissimo: «Thiago Motta ha disintegrato tre giocatori: ecco chi sono! Se arrivi quarto o quinto, io penso che...»

L’ex calciatore, Antonio Cassano, ha commentato il momento delicato in casa Juventus: ecco le dichiarazioni anche sul tecnico Thiago Motta

Antonio Cassano ha analizzato al podcast Viva el Futbol le tante cose che non funzionano nella nuova Juventus del tecnico ex Bologna, Thiago Motta. Ecco le parole dell’ex calciatore di Inter e Milan, tra le altre, sul momento in casa bianconera:

CASSANO – «Indipendentemente se arrivi quarto, arrivi quinto, io penso che cambieranno perché vedo una non squadra. Quest’anno esclusi i ragazzini, perché poi i ragazzini con l’entusiasmo vanno avanti, stanno facendo male tutti. Allora significa che l’allenatore non ha attecchito, non stai migliorando i giocatori, anzi stai deprezzando tanti giocatori.

Ci sono tre giocatori che lui sta disintegrando: uno, l’ha deprezzato clamorosamente, ovvero Douglas Luiz; sta disintegrando Vlahovic e il disastro che fata facendo con Koopmeiners. Sono sei mesi e non trova la collocazione. Allora io dico, quando tu hai iniziato la stagione, che vuoi Koopmeiners a tutti i costi, avevi un’idea dove farlo giocare? Ha deprezzato tre giocatori dal valore di 185 milioni».