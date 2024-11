Cassano elogia Conte: «Mi ha sorpreso quando ha detto quella cosa post Napoli Atalanta»

L’ex attaccante dell’Inter Antonio Cassano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta del Napoli contro l’Atalanta

L’ex attaccante e oggi opinionista, Antonio Cassano, al podcast Viva el Futbal, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta del Napoli contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Conte ha detto una cosa bellissima e non me l’aspettavo: ha detto che l’Atalanta è una squadra fortissima. Lui sa che l’Atalanta non può pagare 6 milioni Lukaku e non può comprare McTominay e non può avere in rosa Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka. Conte difficilmente ammette la superiorità di una squadra, quello è il complimento più bello che Gasperini poteva ricevere. L’Atalanta deve far paura a tutti».