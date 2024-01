Centrocampo Napoli, la coperta è corta: Zielinski è un caso, ma gioca

Centrocampo Napoli, in Arabia Saudita Mazzarri arriva con gli uomini contati e dovrà affidarsi a Zielinski, sempre più vicino all’addio

La coperta nel centrocampo del Napoli è corta, anzi cortissima. Così La Gazzetta dello Sport apre sui partenopei, che si apprestano a partire per l’Arabia Saudita, per giocarsi con Fiorentina, Inter e Lazio la Supercoppa Italiana, al suo debutto nel format a quattro squadre. Con Anguissa in Coppa d’Africa, Cajuste in dubbio causa, Mazzarri si affida a Piotr Zielinski, il polacco sempre più lontano, ma fondamentale per tentare l’assalto al trofeo. Nessuno mette in discussione la professionalità o l’attaccamento alla piazza del polacco, ma il mancato rinnovo è un caso, e tra poche settimane potrà firmare con una nuova squadra, nerazzurri in testa.

Gli altri nomi sulla mediana sono quelli di Lobotka, che rimane una garanzia anche se il suo rendimento stagionale non si avvicina a quanto fatto vedere nell’anno dello scudetto. Per il resto Demme è fuori dal progetto, con una sola presenza contro la Salernitana sabato. Gaetano, proveniente dal vivaio, non è ancora pronto e per lui si prospetta un nuovo prestito per fare ancora più esperienza in Serie A.