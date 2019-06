Genoa, offerta americana per il presidente Preziosi: gli investitori interessati al club avevano già sondato Palermo e Samp

Il mistero sarebbe svelato. Meglio mantenere ancora il condizionale, ma la sostanza non cambia: l’offerta americana per il Genoa, tanto paventata negli scorsi giorni, è arrivata per davvero sul tavolo di Preziosi. E ad inviarla, qui torniamo al condizionale, sarebbe stato il fondo d’investimenti York Capital.

Non certo un nome nuovo per il pallone italiano. Il fondo, infatti, in passato si era già fatto avanti per rilevare tanto il Palermo quanto la Samp. Ora la terza offensiva con i primi contatti con l’ad rossoblù Zarbano e la firma su un accordo preliminare, primo passo per poter iniziare l’analisi dei conti del club. Gli americani fanno sul serio.