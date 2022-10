Cessione Inter, Zhang negli USA per questo motivo? Ecco la verità

Cessione Inter, Zhang vola negli USA appositamente per questo motivo? Svelata la verità sul viaggio del presidente

Steven Zhang negli scorsi giorni è partito per gli USA. Un viaggio necessario per motivi personali, della durata di una settimana.

Da Los Angeles guarderà Barcellona-Inter ma solo in tv, mentre quasi certamente sarà in tribuna a San Siro per Inter-Salernitana di campionato. Lo svela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.