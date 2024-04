Champions League, TOP e FLOP dei quarti di finale analizzando Bayern Monaco Arsenal e Manchester City Real Madrid

Non sono bastati 120 minuti per decidere chi andava a fare compagnia al Bayern in semifinale. Ha vinto il Real ai rigori. Ecco i protagonisti della gara, nel bene e nel male.

I TOP – De Bruyne ha fatto tutto, compreso il gol del pareggio. Nota di merito per Lunin. Il portiere che all’andata si era fatto sorprendere subito dalla punizione di Bernardo Silva, stavolta è stato impeccabile. E la sicurezza guadagnata in gara, se l’è trovata tutta ai rigori e ha fatto la differenza.

I FLOP – Inevitabile bocciare Bernardo Silva, che ha calciato in maniera insensata il primo rigore, annullando il vantaggio guadagnato da Ederson che aveva neutralizzato il rigore di Modric. Per il Real non ha convinto Vinicius, vittima di una gara trascorsa dalla sua squadra quasi esclusivamente in difesa