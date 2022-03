Chelsea, Boris Johnson su Abramovich: «Evidenti legami con Putin»

Il Primo Ministro britannico Johnson ha spiegato le sanzioni al proprietario del Chelsea Abramovich

Boris Johnson, Primo Ministro britannico, ai media d’oltremanica ha spiegato le sanzioni data dal Governo al proprietario del Chelsea Abramovich; anche non citandolo esplicitamente.

LE PAROLE – «Dobbiamo essere molto cauti, il diritto di proprietà è qualcosa che il diritto britannico prende davvero seriamente. Abbiamo accelerato, ma servono chiare prove per colpire persone vicine a Vladimir Putin. Non posso parlare a livello singolo, ma posso dire che c’erano prove chiare sui legami fra gli oligarchi colpiti e Putin. Quando vediamo bombardare un ospedale pediatrico, non possiamo non sanzionare persone vicine a chi si rende responsabile di questi eventi».