Chelsea, dall’Inghilterra: Lampard fino a giugno. Poi l’idea Conte

Dall’Inghilterra sono sicuri: Frank Lampard rimarrà alla guida dei Blues fino al prossimo giugno. E poi Conte…

Secondo quanto riferito dal quotidiano The Indipendent, il Chelsea non confermerà Frank Lampard in panchina a meno di risultati straordinari del tecnico inglese.

Per l’estate le possibilità al vaglio sono tre: Luis Enrique, in cerca di una panchina dopo l’addio alla Spagna, Nagelsmann, fresco di divorzio col Bayern o, addirittura, c’è anche l’ipotesi di un ritorno clamoroso di Antonio Conte.