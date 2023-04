Chelsea, Enzo Fernandez: «Lampard ha parlato con il gruppo. Si fida di noi»

Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid

PAROLE – «Lampard ha parlato con il gruppo. Si fida di noi. Ci ha detto che il Chelsea è un grande club, dobbiamo prendere come esempio la squadra del 2012. Il Real è un club che ha fatto la storia. Kroos e Modric sono una grande ispirazione per tutti, ma non abbiamo paura. Rispetto tutti, da Vinicius a Benzema. Dovremo difendere bene in vista del ritorno».