Chelsea, Koulibaly: «Lukaku? La storia si ripete… Spero la Serie A stavolta agisca sul serio»

Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Chelsea, ha parlato alla BBC di vari argomenti, tra cui il razzismo

RAZZISMO LUKAKU – «La storia si ripete… Spero la Serie A stavolta agisca sul serio. Non so perché certe cose continuino a ripetersi, esistono delle persone stupide che pensano di poter fare quello che vogliono. A Romelu dico che sono con lui, conosco certe sensazioni, quando è successo a me è stato davvero brutto. Dobbiamo essere orgogliosi di lui e di quello che ha fatto, ha soltanto espresso i suoi sentimenti. Mi dispiace, lo sosterremo sempre».