Olivier Giroud rifiuta il rinnovo annuale: c’è aria di divorzio tra l’attaccante francese ed il Chelsea. Ecco i motivi

Olivier Giroud ha rifiutato il rinnovo annuale proposto dal Chelsea. Il giocatore non ha gradito l’offerta dei Blues, chiedendo invece un prolungamento decisamente più lungo.

Il club inglese non ha fatto marcia indietro, soprattutto in virtù della politica relativa ai calciatori over 30. Molto probabilmente Giroud dirà addio al Chelsea in estate per cercare una nuova sistemazione.

Il giocatore ha 32 anni ed è lontano dalla condizione migliore: la punta vorrebbe un ruolo da protagonista in un top club della Premier League, ma i suoi numeri in campionato sono miseri. Il francese ha realizzato appena 2 reti in 24 presenze. Tutt’altra storia in Europa League: nella competizione europea, Giroud ha messo a segno 9 gol in 10 partite. Tuttavia, ciò non è bastato per staccarsi di dosso l’etichetta di seconda scelta. Il nativo di Chambery dovrà adeguarsi all’offerta del Chelsea o trovarsi un’altra squadra.