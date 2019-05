Il destino di Hazard sembra essere lontano da Londra e dal Chelsea. Il Real Madrid sembra avere ormai messo le mani sull’attaccante belga e la sua permanenza a Londra sembra essere molto difficile.

Mai dire mai, nel calciomercato. Durante uno show, alcuni tifosi hanno chiesto al loro beniamino di firmare il rinnovo con il Chelsea e lui ha risposto chiedendo una penna. Solo uno scherzo oppure Hazard vuole lanciare un messaggio alla società?

Someone in the crowd: [Eden] sign the contract

Hazard: where’s the pen

