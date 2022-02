Chelsea, Tuchel sceglie Havertz: Lukaku dalla panchina contro il Lille

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lukaku e il Chelsea amore che fatica a sbocciare, dopo le parole di Tuchel in conferenza arriva anche la probabile panchina contro il Lille

Stasera il Chelsea scenderà in campo contro il Lille per la sfida di Champions League alle ore 21. Tuchel ha già in mente la formazione e in attacco a sorpresa resta fuori Lukaku per i blues.

L’amore tra l’allenatore del Chelsea per Lukaku sembra far fatica a sbocciare. Il belga non sta rendendo al meglio e questa sera gli potrebbe essere preferito Havertz.