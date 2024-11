Chelsea, follie di mercato: i blues puntano a Kelleher del Liverpool, sarebbe l’undicesimo portiere

Non si fermano le follie di mercato del Chelsea: la squadra di Todd Boehly punta Kelleher, vice di Allison al Liverpool… Sarebbe l’undicesimo portiere

Il Chelsea dall’arrivo di Todd Boehly si è contraddistinto per le spese folli sul calciomercato e per i risultati scadenti in Premier League. Se Enzo Maresca è riuscito a rimettere in carreggiata i risultati, al momento terzo in campionato, lo stesso non si può dire sulle pazzie di mercato.

Come riportato dal Sun i Blues avrebbero messo nel mirino Caoimhin Kelleher, portiere irlandese classe 1998 del Liverpool. Non ci sarebbe niente di male, se non fosse che sotto contratto ci sono già 10 portieri (e 6 in prestito): Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Marcus Bettinelli, Djordje Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Mike Penders, Gabriel Slonina, Luke Campbell, Ted Curd e Teddy Sharman-Lowe.