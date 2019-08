Chelsea: nel crollo di Manchester, Emerson è tra i più pericolosi

Nella sconfitta del Chelsea a Manchester, Emerson Palmieri è stato tra i più pericolosi. Ha preso pure un palo

Brutto esordio di Lampard con il Chelsea, che raccoglie un pesante 4-0 contro il Manchester United. Soprattutto quando gli avversari si sono chiusi dietro, i blues hanno parecchio faticato a rendersi pericolosi, è mancato sia l’estro che la profondità.

Emerson Palmieri è stato tra i più pericolosi, con un palo e un bell’intervento di De Gea. Entrambe le occasioni sono arrivate in modo simile. La prima nella slide sopra: cross da destra, col Manchester tutto collassato da quella parte, in pochi metri. Wan-Bissaka è preoccupato da Mount e Barkley, resta quindi stretto. Emerson può quindi aggredire la profondità, viene trovato in totale libertà.