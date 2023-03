Chelsea, Potter: «Lukaku? All’Inter sta giocando, ma a fine anno…»

Le parole di Graham Potter, allenatore del Chelsea, sul futuro di Romelu Lukaku con l’Inter. Tutti i dettagli

Graham Potter ha parlato in conferenza stampa del futuro di Romelu Lukaku tra Chelsea ed Inter. Il belga è arrivato in prestito annuale ai nerazzurri, ma c’è la possibilità che le due squadre si accordino per prolungare l’operazione.

PAROLE – «Al momento non ci sto pensando. È all’Inter e sta giocando. Penso che le discussioni e i dialoghi sul suo futuro si svolgeranno direttamente al termine della stagione».