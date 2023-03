Chelsea, si valuta la rescissione di Aubameyang: il motivo

Il Chelsea potrebbe decidere di rescindere ufficialmente il contratto di Pierre-Emerick Aubameyang. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Chelsea starebbe valutando la possibilità di rescindere ufficialmente il contratto di Pierre-Emerick Aubameyang dopo meno di un anno.

Il club inglese non ha infatti gradito la presenza dell’attaccante negli spogliatoi del Barcellona, dove ha giocato la scorsa stagione, per festeggiare la vittoria nel Clasico. Secondo il giornale spagnolo, in caso di rescissione, Aubameyang potrebbe far ritorno proprio in blaugrana.