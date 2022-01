Chelsea-Tottenham, Conte: «C’è delusione, non sarà facile colmare il gap»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Conte ha parlato al termine di Chelsea-Tottenham che ha visto gli Spurs battuti per l’ennesima volta dai Blues di Tuchel

Chelsea-Tottenham non è stato il derby londinese che Antonio Conte sperava di vivere. Ecco il suo commento ai canali social del club:

PROBLEMI – «Delusi per la prima sconfitta in Premier League, dobbiamo accettarlo ma al tempo stesso consapevoli che i giocatori hanno dato tutto. Ma non è stato abbastanza, il Chelsea ha giocatori importanti e c’è differenza tra noi e loro. Le assenze di giocatori come Son e Romero per noi sono un problema. Voglio essere realista, non guardo la classifica e penso a migliorare. Dobbiamo lottare fino in fondo per una buona posizione, non sarà facile colmare il gap con le prime quattro».