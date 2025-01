Atalanta, meglio comprare Cherki o Raspadori per l’attacco? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri sui social

Cherki o Raspadori? Ecco l’opinione dei tifosi dell’Atalanta su quello che serve in attacco, analizzando quelle che sono le attuali trattativa

L’Atalanta sta continuando a sondare terreno per l’attacco, e dall’altra parte si sta trattando sia per Cherki del Lione che per Raspadori. Chi prendere tra i due? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri raccolte sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 763 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 78% dei tifosi nerazzurri vorrebbe tentare fino all’ultimo di comprare Cherki; il restante 22% spinge per prendere subito Raspadori.