Chevanton: «Lecce seconda famiglia. Un grandissimo amore»

L’ex attaccante del Lecce Chevanton ha voluto parlare del suo passato pugliese. Le dichiarazioni d’amore del giallorosso

A Fanpage, Chevanton (ex attaccante del Lecce), ha voluto parlare del suo passato giallorosso.

«Sono undici anni che vivo qui ed è un legame incredibile. Io ho sempre detto che in un’altra vita sono nato qua. Arrivai in un giorno di luglio e non sapevo una parola di italiano ma è stato amore a prima vista. La mia prima partita l’ho giocata nel giorno che si festeggia il patrono, Sant’Oronzo, e feci gol dopo due minuti sotto la curva rubando la palla a Frey. Da lì è nato un amore che va avanti ancora oggi e non posso che ringraziare la gente di Lecce»