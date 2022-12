La graduatoria delle squadre che si sono laureate campioni del Mondo e le affermazioni per ogni edizione: chi ha vinto più Mondiali?

Sono in tutto 22 le edizioni dei Campionati del Mondo di calcio finora disputate. Il torneo, nato nel 1930, resta il più prestigioso e importante a livello di Nazionali e vincerlo equivale ad entrare nella storia del calcio. Ma chi ha vinto più Mondiali?

A livello di successi l’Europa precede il Sudamerica con 12 vittorie contro 10. La Nazionale più vittoriosa è il Brasile, che si è aggiudicato 5 edizioni, seguito da Italia e Germania con 4 successi.

Chi ha vinto più Mondiali? La classifica delle Nazionali

5 VITTORIE: Brasile;

Brasile; 4 VITTORIE: Italia e Germania;

Italia e Germania; 3 VITTORIE: Argentina;

Argentina; 2 VITTORIE: Uruguay e Francia;

Uruguay e Francia; 1 VITTORIA: Inghilterra e Spagna.

L’albo d’oro dei Mondiali: la storia del torneo

La prima edizione dei Mondiali è stata vinta dall’Uruguay, che poi ha saputo ripetersi nel 1950 con il celebre Maracanazo. Successivamente è stata l’Italia di Vittorio Pozzo ha vincere 2 edizioni consecutive (l’unica a riuscirci con i verdeoro), seguita dalla Germania Ovest, che nel 1954 ha battuto a sorpresa la grande Ungheria, e il Brasile di Pelé, che ha saputo imporsi nel 1958 e nel 1962.

Nel 1966 ecco la prima e finora unica affermazione dell’Inghilterra: i Maestri ottengono la vittoria nell’edizione casalinga davanti a sua maestà la Regina Elisabetta II. Nel 1970 si assegna la Coppa Rimet: a spuntarla è il Brasile, che coglie il tris di vittorie e si porta a casa il trofeo.

Dal 1974 debutta il nuovo trofeo, che è quello assegnato ancora oggi: la Germania Ovest di Beckenbauer si impone sull’Olanda del Ct. Michels e del Profeta del gol, Johan Cruijff. Nel 1978 arriva la prima affermazione dell’Argentina in casa, mentre nel 1982 è l’Italia di Enzo Bearzot a tornare al successo cogliendo il suo terzo titolo.

Gli anni Ottanta proseguono con la seconda affermazione dell’Albiceleste, che coincide con l’exploit personale di Diego Armando Maradona, mentre l’edizione italiana del 1990 consegna il terzo trofeo alla Germania Ovest (che da lì in avanti sarà Germania unita).

Il Brasile prende però il largo imponendosi ai rigori sull’Italia nell’edizione di USA ’94 e diventando pentacampione nel 2002 in Corea e Giappone. In mezzo nel 1998 una new entry nell’albo d’oro, la Francia di Zinedine Zidane, che in finale travolte i verdeoro.

Nel 2006 la quarta e finora ultima vittoria dell’Italia, capace di imporsi in terra tedesca nella finalissima sulla Francia ai calci di rigore. Nel 2010 è la Spagna del Tiki-Taka a cogliere la prima storica affermazione superando in finale l’Olanda.

Gli anni dieci del nuovo millennio hanno visto nel 2014, in Brasile, la quarta vittoria della Germania, impostasi sull’Argentina, e nel 2018 in Russia il secondo successo della Francia dell’astro nascente Kylian Mbappé.

La seconda edizione asiatica, quella di Qatar 2022, infine, ha premiato l’Argentina, che con il fuoriclasse Lionel Messi ha battuto ai calci di rigore la Francia campione in carica in un’emozionante finale e ha conquistato il suo terzo titolo.