La notizia del divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è piombata come un fulmine a ciel sereno. Tra i tifosi e gli addetti ai lavori sta impazzando il toto-nomi per il dopo Allegri e siamo sicuri che anche in casa bianconera si stia lavorando al sostituto del tecnico livornese. Il nome attualmente più caldo e quello di Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio.

Parallelamente, come riporta Sky Sport, rimangono vive le candidature di Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Antonio Conte (nonostante sia vicino all’Inter) e Sinisa Mihajlovic. Sembra invece tramontata la pista che porta a Pep Guardiola visto che lo stesso tecnico catalano ha ribadito l’intenzione di rimanere a Manchester. Guardiola ha infatti dichiarato: «Non ho intenzione di trasferirmi a Torino, in Italia. Sono soddisfatto lavorare con questo club, con le persone qui. È così che mi sento ma il calcio cambia molto. La prossima stagione potrebbe non essere altrettanto buona, ma sarò il tecnico Manchester City».

Più a buon mercato di Pep Guardiola sono dunque le voci su Simone Inzaghi e Mihajlovic. Il tecnico serbo era già stato in corsa per sostituire Conte nel 2014 ma fu scartato a favore di Allegri. Simone Inzaghi invece è un vecchio pallino dei dirigenti bianconeri oltre che amico del capo dell’area tecnica, Fabio Paratici.

Tra gli altri nomi, ci sarebbe anche quello di Carlo Ancelotti, dopo l’aneddoto della partita dopo Inter-Juventus, quando Cristiano Ronaldo a colloquio con Paratici e Agnelli avrebbe sfiduciato Allegri e fatto il suo nome per la panchina bianconera.

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa, ha fatto un nome a sorpresa per il dopo Allegri: «Il posto di Allegri magari sarà preso da un allenatore che fino a questo punto non è stato neanche nominato. Un nome a sorpresa ad esempio potrebbe essere Roberto De Zerbi. Si tratta di una mia provocazione, ma sarebbe una grossa responsabilità per la dirigenza bianconera. È una mia boutade».

Prossimo allenatore della Juve: il totonomi