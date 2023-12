Chiellini sbarca a Torino: «Futuro alla Juve? Non so davvero»

Giorgio Chiellini, dopo il suo addio al calcio, è sbarcato a Torino: le parole dell’ex difensore dei bianconeri e della nazionale

Nel giorno dell’annuncio del suo ritiro, Giorgio Chiellini è rientrato in Italia. Le parole dell’ex capitano della Juve all’arrivo a Torino.

Giorgio #Chiellini è sbarcato a Torino 🛬‼️ 🎙 ‘Prossima settimana vado a trovare #Allegri allo Stadium. Io alla #Juventus? Non lo so, davvero’ pic.twitter.com/MZpxsp80Wx — JuventusNews24.com (@junews24com) December 12, 2023

«Ho smesso di giocare tre giorni fa. Qualcuno ti ha scritto dei tuoi ex compagni? Ho il telefono pieno, ancora devo vedere tutto. Offerte? Ancora niente davvero. Allegri l’hai sentito? Lo vado a trovare prossima settimana. Allo stadio? Sì è l’unica in casa perché poi torno a inizio gennaio a Los Angeles. Alla Juve? Non lo so davvero. Un saluto ai tifosi, grazie dell’affetto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM