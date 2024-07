Chiesa Inter, a gennaio si tenterà il COLPO. Ausilio assai OTTIMISTA sulla chiusura dell’affare

Chiesa Inter, Ausilio CI CREDE: a gennaio si tenterà il grande colpo ai danni dei bianconeri! ECCO IL PROSSIMO PIANO

Continua a far notizia l’interesse da parte del calciomercato Inter per Federico Chiesa. L’attaccante non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Juve, ed è in scadenza nel 2025. Il Quotidiano Sportivo analizza che il ragazzo stia valutando diverse offerte: oltre ai nerazzurri e alla Roma ci sarebbe anche il Napoli (squadre indietro rispetto all’Inter stessa).

Così aumentano le speranze di Piero Ausilio che a gennaio vuole trovare l’accordo col calciatore che verrebbe così bloccato per il suo arrivo per la stagione seguente.