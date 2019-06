L’Inter sogna Chiesa. Paganin consiglia il talento della Fiorentina: secondo lui i nerazzurri sono la scelta giusta

Antonio Paganin ai microfoni di Radio Sportiva approva il possibile approdo di Chiesa all’Inter.

Ecco l’opinione dell’ex calciatore sul campione della Fiorentina e sul suo futuro:«Penso che per lui sia arrivato il tempo di cimentarsi con una big, fare un salto per diventare un giocatore internazionale. L’Inter per me sarebbe perfetta per lui,alla Juventus avrebbe più concorrenza».