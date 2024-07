Chiesa Juve, la Roma in pressing, ma lui non è convinto: ecco cosa lo frena

La situazione tra Chiesa, la Juve e la Roma: per i bianconeri non rientra nel progetto, i giallorossi in pressing, ma lui prende tempo

Nelle scorse ore l’agente di Chiesa, ha incontrato Giuntoli e la Juve ha confermato che il calciatore non fa parte dei piani futuri di Thiago Motta. Il futuro dell’ex Fiorentina, dunque, sembra ormai lontano da Torino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma è certamente una squadra interessata al profilo del bianconero. A inizio giugno ci fu un incontro tra i dirigenti giallorossi e l’agente dell’azzurro.

La volontà di Chiesa, oggi, però sarebbe quella di giocare la prossima Champions League. Questo punto in particolare frena qualsiasi tipo di definizione nella trattativa. Juventus e Roma potrebbero accelerare soltanto in caso di apertura definitiva di Chiesa. Senza l’ok da parte dell’esterno, qualsiasi stretta di mano non ha nessun valore. Insomma, il futuro di Chiesa resta ancora incerto.