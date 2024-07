Chiesa Juve, no offerte dall'estero: può rientrare in uno scambio?

Nessuna offerta dall’estero alla Juve per Federico Chiesa: i bianconeri potrebbero inserirlo in uno scambio di mercato

Come rivelato da Fabiana Della Valle, sul suo canale YouTube, finora dall’estero per Federico Chiesa non si è fatto vivo nessuno con la Juve e c’è stato nessun interessamento concreto. L’anno scorso si era presentato l’Aston Villa, ma l’esterno classe 97 non lo aveva preso in considerazione.

Adesso la Juve potrebbe provare ad inserirlo in qualche scambio e potrebbe esserci la possibilità che entri in una trattativa con il Manchester United per Jadon Sancho. Al momento però, non ci sarebbe una trattativa anche perchè i bianconeri sarebbero concentrati solo sul centrocampo. In Italia, invece, ci sarebbero stati degli interessamenti per Chiesa da Napoli e Roma. La Juve valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni.

