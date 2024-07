Chiesa Juve, SCAMBIO all’orizzonte? Ecco la PROPOSTA per i bianconeri

Federico Chiesa sempre più lontano dalla Juve: in casa bianconera prende quota l’idea di uno scambio con una concorrente

Come scrive Tuttosport, potrebbe prendere quota l’ipotesi di scambio tra Napoli e il calciomercato Juve coinvolgente i cartellini di Chiesa e Raspadori. L’esterno bianconero, come risaputo, è in uscita visto anche il suo contratto in scadenza tra meno di 12 mesi e a Conte intriga non poco.

L’azzurro potrebbe invece essere un jolly importante per Motta, in cerca di un attaccante che possa sia giocare con Vlahovic sia farne le veci quando il serbo è assente. Cartellini valutati più o meno sulle stesse cifre, anche se si parla di possibile conguaglio da 5 milioni in favore dei partenopei.