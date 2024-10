Chiesa, possibile ritorno in Serie A per l’attaccante del Liverpool. La situazione

Chiesa, il giocatore potrebbe addirittura ritornare in Italia: ci sono, però, queste condizioni imposte dal Liverpool

Secondo quanto riferito dal portale fichajes.net, Federico Chiesa potrebbe addirittura ritornare in Serie A nonostante la parentesi inglese. L’ex Juventus non sta riuscendo a trovare lo spazio sperato nel Liverpool, e sul suo conto ci sono addirittura ben tre squadre.

In vista del calciomercato di gennaio, sulle tracce del giocatore ci sono anche Milan, Roma e Inter. In ogni caso, il club inglese sarebbe disposto a trattare solo una cessione in prestito visto l’investimento fatto.