Chiesa Roma, i giallorossi RINUNCIANO all’ala della Juve per puntare su QUEL GIOCATORE

Chiesa Roma, i sabaudi spingono per il futuro dell’ala bianconera? Ecco le ultime indiscrezioni sulla trattativa di calciomercato

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Roma ha scelto Matias Soulé per rinforzare il proprio attacco e sarebbe pronta a presentare un’offerta per superare la concorrenza e convincere il calciomercato Juve a cedere l’argentino.

Da Torino, dice il quotidiano, preferirebbero spedire nella Capitale Federico Chiesa: giocatore che però è abbastanza indeciso per quanto concerne la destinazione giallorossa, non senza qualche polemica.