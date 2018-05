L’Italia non prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia ma il nostro movimento calcistico resta assolutamente importante agli occhi della Fifa

Il doppio spareggio contro la Svezia non ha sorriso all’Italia che è incappata in una figuraccia dalle dimensioni Mondiali. Il gioco di parole è più che adatto e pertinente in questa situazione. La selezione azzurra adesso è ripartita da Roberto Mancini, neo commissario tecnico, e dovrà lavorare tanto e bene per farsi trovare pronta all’appuntamento con il prossimo Europeo. Diverso, invece, il discorso per le squadre di club che hanno ben figurato nell’ultima stagione.

La Roma, ad esempio, è arrivata in semifinale di Champions League. Il Napoli, per scelta, ha abbandonato presto le Coppe ma ha raccolto applausi da tutta Europa per il gioco espresso. La Juventus è reduce da due finali, seppur perse, di CL. Insomma, ci sono sì motivi per guardare il bicchiere mezzo vuoto ma altri che dicono il contrario. Ne ha parlato Evelina Christillin, consigliere Fifa: «L’Italia è una nazione che ha un grosso peso e che a livello economico vale l’11% nel fatturato totale della federazione quindi il suo peso specifico non si è ridimensionato per la mancata partecipazione ai Mondiali o per le vicende singole dei vari club».