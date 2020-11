Arturo Vidal brilla con il Cile trascinando alla vittoria la sua Nazionale nella gara contro il Perù

Arturo Vidal con la maglia del Cile ha deciso con una doppietta il match delle Qualificazioni Mondiali contro il Perù.

Una buona notizia in un momento difficile anche per l’Inter: «Sono contento per i gol, ma la cosa più importante è la vittoria. Anche con il Venezuela dobbiamo giocare al 100%. Dobbiamo qualificarci per altro Mondiale”, le parole a fine gara in conferenza stampa di Vidal