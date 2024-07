Circati: «Parma, voglio imparare e crescere qui per RAGGIUNGERE la SALVEZZA. Io posso giocare...»

Le parole del difensore Alessandro Circati su quella che sarà la PROSSIMA STAGIONE da parte dei crociati in Serie A

Alessandro Circati, difensore del Parma e protagonista delle promozione in A, ha rilasciato queste dichiarazioni a La Gazzetta di Parma.

«Мі aspetto di crescere molto, imparare che tipo di campionato è la serie A. Voglio capire bene per restare poi al top sino alla fine della mia carriera. Questo è solo l’inizio, voglio giocare qui al Parma. Abbiamo due modi di giocare, con la palla e senza palla. Con la palla, dipende contro chi giochi, siamo più su un 4-2-3-1 mentre quando difendiamo 4-4-2 in un blocco, Questo perché non deve essere facile farci gol. Deve essere molto difficile per l’altra squadra e noi proviamo in questo modo qua, secondo le indicazioni del mister».