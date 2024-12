Ciro Muro: «Ho lasciato il Napoli nonostante Maradona...»

L’ex calciatore del Napoli ha parlato della scelta di lasciare il capoluogo campano nonostante le parole di Diego

Ciro Muro era una riserva del Napoli del 1987, quello che vince il primo storico scudetto trascinato da Maradona. Oggi, a 60 anni d’età racconta la sua storia a La Gazzetta dello Sport, non senza il pentimento di avere lasciato il club nella stagione seguente nonostante Diego gli dicesse di non farlo.

AVREBBERO POTUTO CANTARE “HO VISTO MURODONA” – «Non arrivo a questo ma una volta un titolo del genere mi venne dedicato da un giornale: “Murodona”. Fu dopo un gol a Firenze, su punizione».

L’INCONTRO CON DIEGO – «Gli andai incontro: sei inimitabile. Ma io non ho fatto confronti. Sorrise. E rimanemmo chiusi in albergo, perché dal momento in cui era arrivato lui, non si poteva più uscire, fuori erano in migliaia».

IL PASSAGGIO ALLA LAZIO – «E lì feci la seconda sciocchezza. Eravamo stati promossi in Serie A, c’erano Ruben Sosa, Dezotti, Gutierrez, Paolo Di Canio. E c’era chi diceva: qua il sudamericano sei tu. Mi telefona Gigi Simoni, mi invita ad andare a Cosenza, io avevo ancora tre anni con la Lazio. Dissi di sì. E non ce l’ho più fatta a tornare tra i grandi. Potevo starci, ma chi sbaglia paga e io non contento del primo errore ne commisi un altro. Avessi dato ascolto a Diego, a mio padre che non voleva andassi via da qui…»

ANCHE MARADONA SBAGLIAVA I RIGORI – «Però lui era Dio in terra».