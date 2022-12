Classifica all-time marcatori Mondiali: chi ha segnato più gol?

Scopriamo chi sono i giocatori che hanno segnato più gol nella fase finale dei Campionati del Mondo: classifica all-time marcatori Mondiali

Kylian Mbappé si è laureato capocannoniere dei Mondiali Qatar 2022 precedendo con 8 gol segnati Lionel Messi, fermatosi a 7 centri. Ma chi ha segnato più gol nella storia della Coppa del Mondo? Classifica all-time marcatori Mondiali.

Ecco i grandi bomber che hanno entusiasmato i tifosi nelle varie edizioni del torneo, ordinati in base al numero complessivo di reti segnate.

Classifica marcatori all-time Mondiali

Il bomber all-time dei Mondiali è l’attaccante tedesco Miroslav Klose, che in 24 partite distribuite su 4 edizioni ha realizzato 16 reti. Alle sue spalle Ronaldo “Il Fenomeno” a quota 15, segnate in 3 edizioni sulle 4 cui ha partecipato, terzo gradino del podio per un altro tedesco, Gerd Müller, autore di 14 marcature in appena 2 edizioni.

Fra i giocatori in attività (in rosso) comanda Lionel Messi, 5° con 13 reti in 5 edizioni dei Mondiali disputate. A quota 12, in 6ª posizione, a pari merito con Pelé (che tuttavia precede per averle segnate in sole 2 edizioni), invece, troviamo Kylian Mbappé.

Posizione Nome Squadra Gol Partite Media G. Edizioni 1. Miroslav KLOSE Germania 16 24 0.67 4 (2002, 2006, 2010, 2014) 2. RONALDO Brasile 15 19 0.79 4 (1994, 1998, 2002, 2006) 3. Gerd MÜLLER Germania Ovest 14 13 1.08 2 (1970, 1974) 4. Just FONTAINE Francia 13 6 2.17 1 (1958) 5. Lionel MESSI Argentina 13 26 0.50 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) 6. Kylian MBAPPÉ Francia 12 14 0.86 2 (2018, 2022) 7. PELÉ Brasile 12 14 0.86 4 (1958, 1962, 1966, 1970) 8. Sándor KOCSIS Ungheria 11 5 2.20 1 (1954) 9. Jürgen KLINSMANN Germania 11 17 0.65 3 (1990, 1994, 1998) 10. Helmuth RAHN Germania Ovest 10 10 1 1 (1954) 11. Gary LINEKER Inghilterra 10 12 0.83 2 (1986, 1990) 12. Gabriel Omar BATISTUTA Argentina 10 12 0.83 3 (1994, 1998, 2002) 13. Teófilo CUBILLAS Perù 10 13 0.77 3 (1970, 1978, 1982) 14. Thomas MÜLLER Germania 10 19 0.53 4 (2010, 2014, 2018, 2022) 15. Grzegorz LATO Polonia 10 20 0.50 3 (1974, 1978, 1982) 16. ADEMIR Brasile 9 6 1.50 1 (1950) 16. EUSEBIO Portogallo 9 6 1.50 1 (1966) 18. Christian VIERI Italia 9 9 1 2 (1998, 2002) 19. VAVÁ Brasile 9 10 0.9 2 (1958, 1962) 20. David VILLA Spagna 9 12 0.75 3 (2006, 2010, 2014) 21. Paolo ROSSI Italia 9 14 0.64 3 (1978, 1982, 1986) 22. JAIRZINHO Brasile 9 16 0.56 3 (1966, 1970, 1974) 22. Roberto BAGGIO Italia 9 16 0.56 3 (1990, 1994, 1998) 24. Karl-Heinz RUMMENIGGE Germania Ovest 9 19 0.47 3 (1978, 1982, 1986) 25. Uwe SEELER Germania Ovest 9 21 0.43 4 (1958, 1962, 1966, 1970) 26. Guillermo STABILE Argentina 8 4 2 1 (1930) 27. LEÔNIDAS Brasile 8 5 1.60 2 (1934, 1938) 28. Oscar MÍGUEZ Uruguay 8 7 1.14 2 (1950, 1954) 29. Harry KANE Inghilterra 8 11 0.73 2 (2018, 2022) 30. NEYMAR Brasile 8 13 0.62 3 (2014, 2018, 2022) 31. RIVALDO Brasile 8 14 0.57 2 (1998, 2002) 32. Rudi VÖLLER Germania 8 15 0.53 3 (1986, 1990, 1994) 33. Diego Armando MARADONA Argentina 8 21 0.38 4 (1982, 1986, 1990, 1994) 34. Cristiano RONALDO Portogallo 8 22 0.36 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) 35. Oldřich NEJEDLÝ Cecoslovacchia 7 6 1.17 2 (1934, 1938) 36. Lajos TICHY Ungheria 7 8 0.88 3 (1958, 1962, 1966) 37. Antonio CARECA Brasile 7 9 0.78 2 (1986, 1990) 38. Johnny REP Olanda 7 13 0.54 2 (1974, 1978) 39. Andrej SZARMARCH Polonia 7 13 0.54 3 (1974, 1978, 1982) 40. Hans SCHÄFER Germania Ovest 7 15 0.47 3 (1954, 1958, 1962) 41. Luis SUÁREZ Uruguay 7 16 0.44 4 (2010, 2014, 2018, 2022)

Chi ha la migliore media-gol?

La classifica all-time marcatori Mondiali tenendo conto della media-gol, considerando coloro che hanno realizzato almeno 7 reti nei Mondiali, vede al comando l’ungherese Sándor Kocsis, “Il Martello” della Grande Ungheria, seguito dal francese Just Fontaine, goleador dell’edizione del 1958 in Svezia. Terzo gradino del podio per “El Filtrador” Guillermo Stabile, capocannoniere della prima edizione della Coppa del Mondo.

Fra i giocatori in attività autori di almeno 7 reti nei Mondiali, comanda il francese Kylian Mbappé, davanti al tedesco Thomas Müller e all’argentino Lionel Messi.

Posizione Nome Squadra Media Gol 1. Sándor KOCSIS Ungheria 2.20 2. Just FONTAINE Francia 2.17 3. Guillermo STABILE Argentina 2.00 4. LEÔNIDAS Brasile 1.60 5. ADEMIR Brasile 1.50 5. EUSEBIO Portogallo 1.50 7. Oldřich NEJEDLÝ Cecoslovacchia 1.17 8. Oscar MÍGUEZ Uruguay 1.14 9. Gerd MÜLLER Germania Ovest 1.08 10. Helmuth RAHN Germania Ovest 1.00 10. Christian VIERI Italia 1.00

Chi ha segnato più gol in una singola edizione?

Fra i capocannonieri della storia dei Mondiali, a spiccare per numero di gol in una singola edizione è sempre il francese Just Fontaine, capace di realizzare 13 reti nell’edizione di Svezia ’58. Classifica all-time marcatori Mondiali: alle sue spalle l’ungherese Sándor Kocsis, 11 centri nei Mondiali di Svizzera ’54, e Gerd Müller, 10 gol nell’edizione di Messico ’70.

I giocatori che hanno segnato più gol nelle singole edizioni: