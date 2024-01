Classifica ammoniti, Tuttosport: la Juve prima, Inter ultima

L’edizione odierna di Tuttosport apre con i numeri a confronto tra Inter e Juve in merito ai cartellini gialli ricevuti. I bianconeri infatti guidano la classifica delle ammonizioni in Serie A con 50 cartellini gialli nelle prime 19 giornate, mentre l’Inter è ultima con 24. Sempre la Juve inoltre ha già avuto quattro squalificati quest’anno, in contrasto con la squadra di Inzaghi, che non ha ancora affrontato tale problema. La Juventus ha ricevuto più del doppio delle ammonizioni totali rispetto all’Inter, con una disparità evidente tra il numero di falli commessi e le ammonizioni subite. I giocatori bianconeri «dovrebbero imitare l’Inter – scrive il quotidiano torinese – nella scelta delle situazioni in cui commettere fallo». Tuttavia, la sfortuna o la fortuna nell’incontrare arbitri severi o indulgenti potrebbe influire su questa equazione.

LE AMMONIZIONI NEL GIRONE D’ANDATA

JUVENTUS 50

LECCE 49

SALERNITANA 48

LAZIO 47

BOLOGNA 46

ROMA 46

EMPOLI 44

GENOA 42

VERONA 42

FIORENTINA 41

MONZA 41

TORINO 40

FROSINONE 40

UDINESE 40

NAPOLI 40

MILAN 39

ATALANTA 37

SASSUOLO 34

CAGLIARI 31

INTER 24

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM