Marsiglia, Aubameyang RIVELA: «Rinato grazie a Gattuso»

Le parole di Pier Emerick Aubameyang, attaccante del Marsiglia, a poche ore dalla semifinale di Europa League

Pier Emerick Aubameyang ha parlato a L’Equipe a poche ore dalla semifinale di Europa League tra Marsiglia e Atalanta.

PAROLE – «La mia rinascita è proprio merito del lavoro di Gattuso e del suo staff: lavoravamo tantissimo, ogni settimana, sul ritmo. Mi chiedeva da quanti anni non mi allenassi in questo modo. A Barcellona mi sono allenato bene, attenzione. Ma io non ringrazierò mai abbastanza Gattuso e il suo staff per avermi dato nuovamente quella carica, perché quando stai bene fisicamente esegui i movimenti con più facilità. Non avevo mai provato tanta impazienza. Il momento che mi ha toccato di più è stato il giorno in cui sono stato fischiato al Velodrome, contro il Lille. È stata la svolta della mia stagione, ho iniziato a giocare con rabbia, quasi con odio».