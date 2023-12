Cobolli Gigli: «La cosa che più mi addolora è che nell’Inter c’è un uomo di grande valore come Marotta»

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a 1 Station Radio trattando anche il tema legato al momento dell’Inter

SULL’INTER E CALCIOPOLI – «Nella gara contro i nerazzurri tifavo per i partenopei. Sull’Inter non mi esprimo più da quando il faldone sui nerazzurri è scomparso durante le inchieste di Calciopoli, poi riemerso quando il reato era andato in prescrizione. L’Inter, forse, può ottenere più di quel che potrebbe. La società milanese deve rimborsare trecento milioni di debito. Ho letto che, ultimamente, ha disertato anche una riunione a riguardo. La cosa che più mi addolora è che nell’Inter c’è un uomo di grande valore come Marotta, un punto di forza quando era alla Juve ed un fattore aggiunto per i nerazzurri».

