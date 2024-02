Colantuono: «L'Atalanta lottava per la salvezza, ora è una big»

Le parole dell’ex allenatore dell’Atalanta Stefano Colantuono sulla squadra nerazzurra di Gasperini in questa stagione

Ai microfoni di Calciomercato.it, l’ex allenatore dell’Atalanta (dal 2005 al 2007 e poi dal 2010 al 2015) Stefano Colantuono ha voluto parlare così della squadra nerazzurra.

«Mi aspettavo questa crescita da parte della famiglia Percassi: erano molto ambiziosi. Quando ritornai mi chiese di mantenere la categoria a lungo visto che l’Atalanta peccava di continuità tra Serie A e Serie B. C’impegnammo tanto per mantenere la categorie, non dobbiamo dimenticarci che c’era la penalizzazione di sei punti. Ora è diventata una big come Inter, Milan e Juve: sempre nelle vette alte della classifica. L’Atalanta era la più grande delle piccole poi ora è diventata una realtà. Abbiamo vinto il campionato di B e poi ci siamo salvati tranquillamente sfiorando quota 50 punti: ai tempi era il record assoluto. Con Gasperini è chiaro che poi il valore della Dea è cresciuto notevolmente. Conosco un sacco di giocatori dell’Atalanta. Scalvini? Uno dei difensori più forti in Italia: fa praticamente tutto, ed è un calciatore in ottica anche europea. Ho vissuto il percorso del settore giovanile, e se si mette in mostra è giusto che si paghi tanto per averlo. Ai tempi se l’Atalanta retrocedeva le giovanili comunque facevano sempre la differenza: c’è il percorso della prima squadra e del settore giovanile. Favini ha fatto un lavoro straordinario, e i risultati si vedono».