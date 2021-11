Colantuono: «Il gol di Morata ci ha tagliato le gambe. Allegri porterà la Juve fuori dalla tempesta»

Colantuono a DAZN: le dichiarazioni dopo Salernitana Juve. Il tecnico granata analizza il match a caldo

Stefano Colantuono a DAZN dopo Salernitana-Juve. Di seguito le parole del tecnico dei granata.

PARTITA – «L’abbiamo preparata con quello che avevamo a disposizione. Non è un discorso di doppio terzino. Sapevamo che poteva esserci il problema Dybala tra le linee che infatti ci ha creato qualche grattacapo. Ci siamo corretti in corsa, mi aspettavo una gara del genere con la Juve che palleggiava, ma ad inizio secondo tempo mi aspettavo un rientro in partita. Poi abbiamo preso un gol che ci ha tagliato le gambe e non potevamo permetterci di farlo».

ALLEGRI – «Ci siamo salutati, ci sonosciamo da tanto, siamo amici. Porterà la Juve sicuramente fuori dalla tempesta».