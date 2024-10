Cole Palmer su Zola: «Non l’ho mai visto giocare, ma sono sicuro di una cosa»

Le parole di Cole Palmer, calciatore del Chelsea tra i migliori a inizio stagione, su Gianfranco Zola e il paragone con lui

Cole Palmer, in una intervista a Sky Sport UK, ha rilasciato delle curiose dichiarazioni riguardanti l’ex attaccante dei Blues e del Cagliari Gianfranco Zola. Di seguito le parole del calciatore del Chelsea.

«Gianfranco Zola? So che è un’icona a FIFA, quindi deve essere stato bravo. A dire il vero non l’ho mai visto giocare, ma tutti dicono che era un grande calciatore quindi vi ringrazio per essere stato accostato a lui».