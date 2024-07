Collovati: «Rabiot NON è un rimpianto per la Juve, su Koopmeiners dico QUESTO»

Le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore, sulle mosse di calciomercato della Juventus. Tutti i dettagli

Fulvio Collovati ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 delle mosse di calciomercato dei bianconeri.

Ha fatto bene la Juve a non rinnovare il contratto a Rabiot?

«Non rimpiango assolutamente Rabiot. Uno che chiede oltre 7,5 milioni alla Juve è giusto che la Juve lo abbia lasciato andar via. Sono molto secco e critico su questo: non esiste! Rabiot non è un giocatore che fa fare il salto di qualità, lo ha dimostrato in questi anni. E’ giusto che la Juve lo abbia ringraziato. E che non accetti più ricatti da parte di certi giocatori».

Il centrocampo della Juve ora è al livello di quello dell’Inter?

«Con Koopmeiners più Thuram, Douglas Luiz, Locatelli e Miretti la Juve avrebbe un centrocampo che competerebbe con quello dell’Inter. Ma il centrocampo dell’Inter è ancora il migliore di tutti. Non per niente Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkytharian fanno gol. Non ha senso che un centrocampista».

L’INTERVISTA INTEGRALE A FULVIO COLLOVATI SU JUVENTUS NEWS 24