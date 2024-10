Lotta Scudetto, Collovati sicuro: «Juve? Non è ancora pronta per lo Scudetto. Sarà corsa a due»

Lotta Scudetto, Collovati analizza le pretendenti: «Juve? Non è ancora pronta per lo Scudetto. Sarà corsa a due». Le dichiarazioni

A Il Mattino, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha detto la sua sulla Juve e sulla lotta Scudetto. Corsa a due ma i bianconeri non ci saranno. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Sarà una lotta a due tra Napoli e Inter. Le altre «solite note»? Il Milan ha problemi di società e di organico e per questo la vedo più indietro. La Juve è in fase di costruzione: ha cambiato allenatore e per il momento non ha una squadra ancora definita. Secondo me non è ancora pronta».