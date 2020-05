Colonia, Verstraete: «Strano che continuiamo ad allenarci nonostante i casi positivi»

Il centrocampista del Colonia, Birger Verstraete, parla dell’emergenza Coronavirus e dei giocatori contagiati. Le sue parole

Il centrocampista del Colonia, Birger Verstraete, parla della situazione Coronavirus nel suo club, che conta due calciatori contagiati e un fisioterapisti. Ecco le sue parole riportate da TMW.

«Al momento non penso al calcio, ma alla salute dei miei compagni. E’ abbastanza bizzarro che non veniamo messi in quarantena e continuiamo ad allenarci. Se ogni calciatore potesse decidere in modo anonimo vorrei proprio vedere cosa si voterebbe in Bundesliga».